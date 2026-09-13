Русия скърца със зъби. Закрива ли посолството си у нас
Кремъл обяви, че действията на българските власти преминават всякакви граници
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Кремъл обяви, че действията на българските власти преминават всякакви граници
ЕК и сенатор Маккейн опитаха да сменят правителството в България, смята руският представител в ЕС Проектът "Южен поток" е жив и се развива, няма юрид...
ЕК няма достатъчно пълномощия, за да спре "Южен поток", нито основание да го прави. Това заяви пред агенция ИТАР-ТАСС постоянният представител на Руси...
Правилата на ЕС са ярем за европейската енергетика, смята Владимир Чижов