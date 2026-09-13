Всичко за Влади Въргала

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Въргала се завръща в театърa

Въргала се завръща в театърa

Влади Въргала се връща в театъра след близо 10 години отсъствие, с новата си постановка "Червената или черната". Той е неин автор, а също така и играе...

25 април | 9:25
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Арт мъжкари в шик доспехи

Арт мъжкари в шик доспехи

Трима от най-автентичните мъжкари в културното пространство се оказаха изтънчени почитатели на шика. Христо Шопов, който блести с талант и стил в "Чов...

26 март | 18:21
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Въргала чете вестници с Ани

Въргала чете вестници с Ани

Влади Въргала пофлиртува в ефир с Ани Цолова и веднага предизвика оживени коментари. "Разбрах, че мъжът ти го няма и хукнах към студиото на Нова", за...

17 август | 21:10
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