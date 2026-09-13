Предателство и кражба преживява Влади Въргала
Актьорът разказа за най-тежкия си житейски удар
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Актьорът разказа за най-тежкия си житейски удар
Обичаният актьор се изповяда
Какво разкриха Влади Въргала и Латинка Петрова
Актьорът с остър коментар
Актьорът и режисьор призна, че е отказал 1 млн. лв.
Коя е била драмата му в живота
Направи изповед за голямата си любов
Свързан с финансовото състояние на актьора
Как замаза големия си гаф
Остъавили са я дълго време без инсулин
Противоепидемичните мерки не притесняват актьора, стига хората да имат възможност да дойдат да гледат
Актьорът отново е заедно с младата си колежка Тезджан Ферад-Джани
Влади Въргала се връща в театъра след близо 10 години отсъствие, с новата си постановка "Червената или черната". Той е неин автор, а също така и играе...
Трима от най-автентичните мъжкари в културното пространство се оказаха изтънчени почитатели на шика. Христо Шопов, който блести с талант и стил в "Чов...
Влади Въргала пофлиртува в ефир с Ани Цолова и веднага предизвика оживени коментари. "Разбрах, че мъжът ти го няма и хукнах към студиото на Нова", за...
Председателят на Единна народна партия Мария Капон ще заведе дело за клевета срещу Владислав Карамфилов (Влади Въргала), след като той отправи обвинен...
Нешка Робева и Влади Въргала обединяват усилия в комедийния спектакъл "Разбъркай го - да се оправи". Премиерата е на 22 май в зала 1 на НДК. Влади е р...
Библия от Зографския манастир и картина на Павел Митков – продадени за 10 хил. лв. Добрич. Любимата звезда на България – Влади Въргала, доказа още ве...
Къщата утре отваря врати за поредното издание на звездното шоу Победителят във "ВИП брадър" пази телефона на жената, предложила му подслон След сълз...
"Първа резерва" остана Йорданка Христова София. Влади Въргала е победителят в реалити предаването VIP Brother. Той надви всичките си съквартиранти сл...