Намаляването с 20% на държавната пенсия ощетява хората
Когато клиентите в универсален фонд натрупат същия осигурителен стаж, като в ДОО ще имат достатъчно средства за пожизнени пенсии, казва Владислав Русе...
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Когато клиентите в универсален фонд натрупат същия осигурителен стаж, като в ДОО ще имат достатъчно средства за пожизнени пенсии, казва Владислав Русе...