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Той ще завежда отдел "Инспекторат" в прокуратурата, ще има 7-годишен мандат и ще се избира с 2/3 мнозинство от Прокурорската колегия
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Той ще завежда отдел "Инспекторат" в прокуратурата, ще има 7-годишен мандат и ще се избира с 2/3 мнозинство от Прокурорската колегия
Върховна касационна прокуратура се е самосезирала по повод публикация в пресата, че семейството на депутатът от БСП Елена Йончева, водач на червената...
Прокурори от ВКП заминават на проверки във Враца и Бяла Слатина. Това разпореди главният прокурор Сотир Цацаров, който свика спешна оперативка заради...