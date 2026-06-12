Нашенчета от Словакия пишат за Апостола в конкурса „Високо бесило"
Стара Загора. И нашенчета от българското училище „Христо Ботев" в Братислава, Словакия, са участвали в националния конкурс „Високо бесило". Това обяви...
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Стара Загора. И нашенчета от българското училище „Христо Ботев" в Братислава, Словакия, са участвали в националния конкурс „Високо бесило". Това обяви...