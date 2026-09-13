Сватба в Сливен се превърна в кошмар
Над 100 души с хранително разстройство, 66 са в болница
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Над 100 души с хранително разстройство, 66 са в болница
Кой е начинът за нейното сваляне
Това твърди личев лекар от София
Повече от 30 години Радка Христозова от с. Поповица събира информация от големите лечители на България, за да събере най-важните съставки от природата...