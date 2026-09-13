Всичко за Висенте Дел Боске

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Последни новини Спорт
НА ЖИВО: Италия – Испания

НА ЖИВО: Италия – Испания

Край на мача. 2:0 за Италия, която на четвъртфиналите ще играе с Германия. В 91-ата минута Скуадрата сложи официално край на великата испанска генера...

27 юни | 16:45
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Дел Боске отрязал Юнайтед

Дел Боске отрязал Юнайтед

Манчестър. Националният селекционер на Испания Висенте Дел Боске е отказал да поеме Манчестър Юнайтед. Офертата на "червените дяволи" към специалиста...

28 май | 16:06
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