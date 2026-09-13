Перес скочи на Дел Боске: Глупак, не става за треньор
Испанското издание "El Confidencial" разпространи трети запис с участието на президента на "Реал" Мадрид
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Испанското издание "El Confidencial" разпространи трети запис с участието на президента на "Реал" Мадрид
Видео от мача – ТУК! Акцентите от живото предаване – ТУК! Италия изигра като навита пружина осминафиналния мач с актуалния еврошампион Испания и...
Край на мача. 2:0 за Италия, която на четвъртфиналите ще играе с Германия. В 91-ата минута Скуадрата сложи официално край на великата испанска генера...
Селекционерът на испанския национален отбор по футбол Висенте дел Боске заяви, че планира да сложи край на треньорската си кариера след финалите на Ев...
Мадрид. Селекционерът на националния отбор на Испания Висенте дел Боске е подновил контракта си с местната федерация, като ще остане начело до края на...
Националният селекционер на Испания Висенте Дел Боске заяви, че не е знаел, че двубоят срещу Австралия е бил последният за Давид Вия с екипа на предст...
Болшинството фенове на Испания искат селекционерът Висенте дел Боске да подаде оставка след провала на любимците им. Както е известно, световните шамп...
Мадрид. Националният селекционер на Испания Висенте Дел Боске може да напусне поста си след отпадането още в групите на Световното първенство в Бразил...
Манчестър. Националният селекционер на Испания Висенте Дел Боске е отказал да поеме Манчестър Юнайтед. Офертата на "червените дяволи" към специалиста...
Мадрид. Националният селекционер на Испания Висенте дел Боске обяви имената на 30 футболисти, които попадат в разширения му състав за Световното първе...
Мадрид. Висенте Дел Боске ще остане начело на националния отбор на Испания до края на Евро 2016 във Франция. Това стана ясно, след като специалистът п...