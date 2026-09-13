Идват кралете на валса, между тях и двама българи
Ще свирят шедьоври на Йохан Щраус син
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Ще свирят шедьоври на Йохан Щраус син
Националният дворец на културата ще стане сцена на 80 музиканти от 17 страни. Те ще вземат участие в дванадесетото издание на международния конкурс "М...
София. Фестивалът "Пиано екстраваганца" започна снощи за трети пореден път, а у нас вече пристигнаха фенове от Испания, Франция и Полша. Арена на клас...