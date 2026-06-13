ЦСКА-София събира пари с виртуални билети
"Червените" пуснаха пропуски по 10 лв за мача с Йънг Бойс
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"Червените" пуснаха пропуски по 10 лв за мача с Йънг Бойс
До момента "сините" са продали 1767 абонаментни карти за новия сезон
Пропуските са по 10 лв
На Герена готови да пуснат още билети
Парите ще отидат за школата на "червените"
Мачът е на 5 юни от 21,00 часа и ще се играе без публика
"Сините" ще продължат да пускат пропуски за мача с Лудогорец
30 000 лв вече са в касата на клуба
Да бъдат продадени поне 10 000 виртуални билета очакват "сините"
"Сините" се надяват така да увеличат приходите