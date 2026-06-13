Известна актриса със смайващо признание за Радина Кърджилова
Какво каза Виолета Марковска
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Какво каза Виолета Марковска
Премиерата на филма "Жената на моя живот" в който младата актриса Вили Марковска е в главната женска роля, ще се запомни задълго! Да я видят дойдоха д...
Виолета Марковска и кюрдският актьор Соран Ебрахим са в главните роли
Виолета грабна приз за най-добра актриса за филма "Жената на моя живот" Виолета Марковска спечели наградата за най-добра актриса на 10-ия международе...
След като стана майка, талантливата актриса се връща в театъра и киното Зрителите на театър "Искри и сезони" на 18 май ще станат свидетели на завръща...
Марковска и Ивайло Ангарски кръстиха бебето Красимир на известния му дядо