"Винербергер" инжектира 1 млн. лева в Луковит
Компанията за производство на тухли "Винербергер" ще инвестира над 1 млн. лв. тази година в завода си в Луковит, стана ясно през миналата седмица. Пар...
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Компанията за производство на тухли "Винербергер" ще инвестира над 1 млн. лв. тази година в завода си в Луковит, стана ясно през миналата седмица. Пар...