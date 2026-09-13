УХТ с активно участие на АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2024
Ще представят уникален хляб с малцови трици, пробиотични млека и пробиоточен шоколадов мус
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Ще представят уникален хляб с малцови трици, пробиотични млека и пробиоточен шоколадов мус
Отец Пламен от Осмар спечели приза за майстор на червен пелин, направен по стара местна рецепта на 20-та юбилейна Винария в село Осмар
За първи път в 24-годишната си история За първи път в историята си виненото изложение Винария избра официален воден партньор, който ще подкрепя дегус...
"Мерло" от Ловеч и "Шардоне&Совиньон блан" от долината Струма също заслужиха "Златен ритон" Три "Златни ритона" бяха раздадени на пищна церемония в с...
Пловдив. Международното изложение Винария 2014 ще се проведе от 2 до 5 април в Международен панаир Пловдив, който организира проявата в партньорство...
Пловдив. Тазгодишното издание на конкурса, който предшества "Винария 2014", привлича повече чужденци, съобщи председателят на Националната лозаро-вина...
"Черноморско злато" - Поморие, прибави 14-и "Златен Ритон" в колекцията си от винени оскари и "Бъчвата на Националната лозаро-винарска камара" за н...