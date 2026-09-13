ЕНП отложи сдобряването на десните
Брюксел. Срещата на реформаторите и ГЕРБ с ЕНП в Брюксел се отлага и още няма насрочена нова дата. Тя трябваше да е около средата на октомври. Причин...
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Брюксел. Срещата на реформаторите и ГЕРБ с ЕНП в Брюксел се отлага и още няма насрочена нова дата. Тя трябваше да е около средата на октомври. Причин...
Рак покоси лидера на десните в Европа
Брюксел. Бившият премиер на Белгия и председател на Европейската народна партия (ЕНП) Вилфрид Мартенс е починал тази нощ на 77-годишна възраст, пред...
Велико Търново. Повече от 3000 души посрещнаха председателя на ГЕРБ Бойко Борисов и заместник-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов във Велико Търново...
София. Емил Кабаиванов, председател на Съюза на демократичните сили, проведе работна среща с председателя на Европейската народна партия Вилфрид Марте...
София. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на Европейската народна партия Вилфред Мартенс ще бъдат централни гости на конгреса на YEPP...