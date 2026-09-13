Всичко за Вилфред Мартенс

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Почина Вилфред Мартенс

Почина Вилфред Мартенс

Брюксел. Бившият премиер на Белгия и председател на Европейската народна партия (ЕНП) Вилфрид Мартенс е починал тази нощ на 77-годишна възраст, пред...

10 октомври | 9:10
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Бойко Борисов и Вилфред Мартенс ще участват в конгреса на младежката организация на ЕНП YEPP в София

Бойко Борисов и Вилфред Мартенс ще участват в конгреса на младежката организация на ЕНП YEPP в София

София. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на Европейската народна партия Вилфред Мартенс ще бъдат централни гости на конгреса на YEPP...

09 май | 16:19
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