Щом хората пълнят театъра, политиката го е закъсала
За "Вила Роза" всеки ден по час и половина ми лепяха брадата косъм по косъм, казва Пламен Манасиев
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За "Вила Роза" всеки ден по час и половина ми лепяха брадата косъм по косъм, казва Пламен Манасиев
Елена Петрова и Лидия Инджова се забъркват в мистерии във "Вила Роза"
София. Първият български психотрилър "Вила Роза", чийто сюжет е вдъхновен от действителни случаи, описани в разсекретените архиви на МВР, е с впечталя...