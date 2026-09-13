Вила "Армира" посреща 2016 г. с младоженци
Нова година - нов късмет, са казали хората. Новият късмет за млада двойка от Ивайловград идва в една от най-интересните културно-исторически атракции...
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Нова година - нов късмет, са казали хората. Новият късмет за млада двойка от Ивайловград идва в една от най-интересните културно-исторически атракции...
Бижуто на Източните Родопи - вила "Армира", е на крачка от ЮНЕСКО. Реставрираният с европари най-богат частен дворец от римско време по българските зе...
Най-богатият частен дворец от римско време Вила "Армира" отбеляза рекорден брой посетители. Само през последните три почивни дни тя е посетена от 1...
София. Бижуто на Източните Родопи вила "Армира" край Ивайловград получи специална награда от регионалния министър Лиляна Павлова по време на церемония...