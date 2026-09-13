Всичко за Вила "армира"

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Вила "Армира" в ЮНЕСКО

Вила "Армира" в ЮНЕСКО

Бижуто на Източните Родопи - вила "Армира", е на крачка от ЮНЕСКО. Реставрираният с европари най-богат частен дворец от римско време по българските зе...

24 септември | 6:15
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