Виктория Христова: Близо 2 пъти по-висок ресурс ще управляваме през новия програмен период
Кръговата икономика и устойчивите практики стават ключови за борбата с климатичните промени
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Кръговата икономика и устойчивите практики стават ключови за борбата с климатичните промени
София. Софийският градски съд гледа в петък мярката за неотклонение на Салахедин бин Аладин, заподозрян за нападението на 20-годишна студентка. Мъжът...
София. Виктория Христова, която беше намушкана с нож в столичен магазин миналата събота, вече е изписана от болницата. Това съобщиха от пресцентъра н...
София. Мъжът издирван от полицията във връзка с нападението над младата студентка Виктория Христова се казва Салахедин Бин-Аладин, предадоха от пресц...
София. МВР продължава издирването на заподозрения за нападението над 20-годишната Виктория Христова. До момента в столичните РПУ-та са отведени 59 душ...