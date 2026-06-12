Евакуираха турски войници от Сирия в страх от ИД
Турски войници в Сирия са били евакуирани късно снощи, след нареждане за оттегляне на охраната от гробницата на Сюлейман шах - дядо на основателя на...
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Турски войници в Сирия са били евакуирани късно снощи, след нареждане за оттегляне на охраната от гробницата на Сюлейман шах - дядо на основателя на...