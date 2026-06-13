ЕС и НАТО обсъждат сигурността и отбраната
И днес продължава видеоконференцията с участието на министър-председателя Бойко Борисов
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И днес продължава видеоконференцията с участието на министър-председателя Бойко Борисов
Имаме ясна позиция за европейския бюджет, заяви премиерът преди видеоконференцията
Борисов и Нетаняху се чуха по телефона