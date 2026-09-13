Рекорден въгледобив за януари в „Мини Марица-изток”
Стара Загора. С рекорден добив на въглища приключи първият месец на годината в „Мини Марица-изток" , съобщиха от дружеството. С изкопаните и доставен...
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Стара Загора. С рекорден добив на въглища приключи първият месец на годината в „Мини Марица-изток" , съобщиха от дружеството. С изкопаните и доставен...
Стара Загора. На територията на Мини „Марица-изток" за последните 48 часа се е изсипал над 70 л/кв.м, което сериозно затруднява въгледобива. Това съоб...
Стара Загора. Започна обновяването на тежкото минно оборудване в най-голямата компания за открит въгледобив у нас - „Мини Марица-изток". „Последна...
Пекин. Китайското правителство планира да закрие поне 2000 малки въгледобивни мини до края на 2015 г., се казва в съобщение от от централната власт, ц...
София. „До края на отоплителния сезон цената на парното няма да се променя". Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев и поя...
София. Синдикатите предупредиха за тежка есен и протести в различни браншове. В сряда над 1000 служители на „Български пощи" протестираха пред Министе...
Въгледобивният сектор е пред фалит, твърдят синдикатите
Миньорите нямат друг шанс, ако трябва ще блокират магистрала "Тракия". Това заяви пред Дарик лидерът на КТ "Подкрепа" в дружеството Генчо Генчев.Миньо...