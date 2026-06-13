Започна ветроходната седмица във Варна
На 24 май е парада на буквите по море Започна ветроходната седмица във Варна - Varna Sailing week. Първото издание на спортното събитие, в което учас...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ветроходна Седмица. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На 24 май е парада на буквите по море Започна ветроходната седмица във Варна - Varna Sailing week. Първото издание на спортното събитие, в което учас...