Нови 202-ма пасажери доведе най-големият ветроход
Най-големият ветроход в света - ROYAL CLIPPER, е отново във Варна, съобщиха от пристанището в морската столица. Корабът акостира на северния рейд и щ...
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Най-големият ветроход в света - ROYAL CLIPPER, е отново във Варна, съобщиха от пристанището в морската столица. Корабът акостира на северния рейд и щ...
Варна. Цяла Варна се изнесе на пристанището заради корабите –гиганти от регатата „Тол Шипс". Само до обяд близо 50 000 посрещнаха най-големият ветрох...
Варна. Стажанти ще карат практики на учебния ветроход "Калиакра". Идеята е на червения депутат и шеф на регионалната комисия Борислав Гуцанов. С лични...
Красивата и славна баркентина стои вързана в стария канал
Той спечели две втори места в двете гонки и трето място