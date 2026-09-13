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Пускат стажанти на "Калиакра"

Пускат стажанти на "Калиакра"

Варна. Стажанти ще карат практики на учебния ветроход "Калиакра". Идеята е на червения депутат и шеф на регионалната комисия Борислав Гуцанов. С лични...

27 април | 20:00
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