Злато и диаманти ли? Това вещество е най-скъпото на Земята!
Високата цена на този материал се дължи на сложността на процеса, необходим за получаване дори на малко количество
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Високата цена на този материал се дължи на сложността на процеса, необходим за получаване дори на малко количество
На Земята е невъзможно да се намери "еднаква" вода
Властите в Мексико обявиха тревога в 5 щата заради кражба на смъртоносен радиоактивен материал, използван за индустриалната радиография, съобщи АФП. О...