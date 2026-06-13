Вучков: Няма драма в оставката ми
Няма нищо драматично в моята оставка.Тя бе породена от противоречие с Бойко Борисов по повод професионалната съдба на главния секретар, за съдбата на...
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Няма нищо драматично в моята оставка.Тя бе породена от противоречие с Бойко Борисов по повод професионалната съдба на главния секретар, за съдбата на...