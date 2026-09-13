Всичко за Веселин Стоименов

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7 куршума за бос от ВИС (ОБЗОР)

7 куршума за бос от ВИС (ОБЗОР)

Трима килъри ликвидираха Веселин Стоименов, намериха БМВ-то им опожарено Топмениджър на бившата силова групировка ВИС беше застрелян показно в жилище...

08 януари | 21:00
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Застреляха бос от ВИС-2

Застреляха бос от ВИС-2

51-годишният Веселин Стоименов - Веско Дебелия е застрелян около 20.30 часа пред блок 19 в столичния квартал "Градина", зад комплекс "Макси". Мъжът е...

07 януари | 21:23
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