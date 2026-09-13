Версия: Подозират, че Стоименов отделял пари за себе си
Веселин Стоименов от доста време се е опитвал да "приватизира" част от приходите от хотелиерския бизнес в Слънчев бряг и да ги инвестира в инвестицион...
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Веселин Стоименов от доста време се е опитвал да "приватизира" част от приходите от хотелиерския бизнес в Слънчев бряг и да ги инвестира в инвестицион...
Трима килъри ликвидираха Веселин Стоименов, намериха БМВ-то им опожарено Топмениджър на бившата силова групировка ВИС беше застрелян показно в жилище...
51-годишният Веселин Стоименов - Веско Дебелия е застрелян около 20.30 часа пред блок 19 в столичния квартал "Градина", зад комплекс "Макси". Мъжът е...