Гледат делото за Царските конюшни на 22.10
Вредата за българската държава е в размер на 10 330 130 лв.
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Вредата за българската държава е в размер на 10 330 130 лв.
Основният обвиняем по делото е Веселин Пенев, бивш областен управител на София
Правителството освободи Веселин Пенев като областен управител на София-град, съобщи пресслужбата на кабинета. За временно изпълняващ длъжността е наз...
"Аз лично подписах всички документи за сделката с „Царските конюшни" и съм категоричен, че няма нищо нередно по отношение на самата процедура. Подадох...
Министър-председателят Бойко Борисов прие оставката на областния управител на София-град Веселин Пенев, която поиска след среща с него. Това съобщиха...
Изцяло подкрепяме премиера Бойко Борисов за искането Реформаторския блок да оттегли областния управител на София Веселин Пенев. Това каза зам.-председ...
Депутатът от Патриотичния фронт Слави Бинев обяви готовността да подаде оставка като председател на парламентарната комисия по култура и медии, ако се...
Стара Загора. Един от най-опитните играчи в състава на "Берое" Веселин Пенев удължи своя договор с клуба. Той е юноша на "Берое" и към момента е футбо...