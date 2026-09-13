Две неща отварят веднага вратата ни към Шенген. Ключови решения
Посочи ги Весела Чернева
Следете всички новини, анализи и коментари за Весела Чернева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Посочи ги Весела Чернева
ЕС трябва да има четири нива на итнеграция
След оказан натиск от чуждо посолство прокуратурата е спряла досъдебното производство
Скандалът трещи
Пламен Тончев смрази депутатите с истината за двете дами
Тя се произнесе и по спекулациите, че може да бъде посочена за външен министър
Ще търси ли "Продължаваме промяната" гласове в НС от ИТН
Анкара ще използва енергийните проекти като разменна монета с Москва Весела Чернева,програмен директор на Европейски съвет за външна политика "Замра...
САЩ нямат интерес от метежа, външната намеса е конспирация Членството й в ЕС зависи от избора: демокрация или репресии, казва Весела Чернева, програм...
Победата на "Сириза" не е заплаха за еврозоната, но е лош пример за други страни Предполагам, че на първо време Гърция ще влезе в преговори с Европей...
Победи, защото залага на икономически национализъм, смята Весела Чернева
Весела Чернева, Директор програми, Европейски съвет за външна политика, Лондон/София Резултатите от изборите за Европарламент бяха до голяма степен о...
Весела Чернева, Център за либерални стратегии, бивш говорител на МВнР Над 1300 души загинаха преди дни в покрайнините на Дамаск от заряди със смъртон...