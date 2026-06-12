Бойни вертолети над София. Летят ниско
Репетиция за парада на 6 май
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Репетиция за парада на 6 май
И затворници могат да се включат в битката срещу огнената стихия
Единствената оферта надвишава определените финанси
Властите в Букурещ изпратиха пет вертолета, които кацнаха на летище "Горна Оряховица"
Подозирана за шпионка влязла в багажник на кола, крила се две седмици сред гащеризоните на любимия си техник на вертолети
МРРБ е одобрила проектното предложение на Министерството на здравеопазването
Над столицата ще се проведат полети на вертолети и самолети
Скоро НАСА може да изпрати вертолети на Марс. Национално управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство /НАСА/ обяви, че ще за...