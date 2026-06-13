Самолет с 10 двигателя излита и каца вертикално
В търсене на решение, което да съчетава предимствата на хеликоптерите и самолетите с неподвижно крило, в последните години инженерите работят по проек...
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В търсене на решение, което да съчетава предимствата на хеликоптерите и самолетите с неподвижно крило, в последните години инженерите работят по проек...