20 дни пишат в памет на Вероника Герин
Общинският съвет по наркотични вещества в Благоевград ще почете паметта на ирландската журналистка Вероника Герин. От 6 до 26 юни всеки ден на сайта н...
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Общинският съвет по наркотични вещества в Благоевград ще почете паметта на ирландската журналистка Вероника Герин. От 6 до 26 юни всеки ден на сайта н...
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов и Патрик Колман от ирландското посолство у нас наградиха призьорите в конкурса „Сърце и слово срещу нарко...
Благоевград. Община Благоевград и Общинският съвет по наркотични вещества стартираха приема на номинации на журналисти в Националния конкурс „Сърце и...
Предлагаме 26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите, да носи имената на ирландската журналистка Вероника Герин и на италианския магистрат Джо...