Факелно шествие в памет на убитата Вероника
Студенти от Великотърновския университет организират факелно шествие в памет на Вероника Здравкова, която бе убита преди 40 дни. Младежите се събират...
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Студенти от Великотърновския университет организират факелно шествие в памет на Вероника Здравкова, която бе убита преди 40 дни. Младежите се събират...