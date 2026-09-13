Гръцкият собственик на "Верея" планира нещо голямо у нас
Пазарът се променя
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Пазарът се променя
БФС прати старозагорци при аматьорите
БФС кани завършилите на второ място тимове за баражи
Клубът от Стара Загора си тръгва заради уредени мачове и неправомерно финансиране
Олександър Севидов набеден за участие в черно тото с украинския Суми
Тимът от Велико Търново спечели с 3:0 срещу Верея
Старозагорци смениха шефове, треньори и изгониха 12 чужденци
Домакините от Стара Загора завършиха мача с 10 души
Той разкри, че е имал разговор с Рейш и Миланов
Тимът спечели с 3:0 срещу Верея
Светослав Ковачев стана герой за русенци
Има съмнения за манипулиране на мачове
Фалстарт за Лудогорец, ЦСКА, Левски и Берое
Трябваше да вкараме, разочарован е треньорът на Лудогорец
"Орлите" не можаха да вкарат на закъсалия Верея
Самуел Инкоом подписа с русенския тим
Мицански се отчете с 2 гола
Тиаго Родригес се превърна в герой за столичани
Треньорът пропуска гостуването на Верея
Вълнуващ двубой наблюдаваха зрителите на "Трейс арена"