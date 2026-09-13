Българско сопрано пее в „Аида“ на остров Сицилия
Леонора Илиева е ученичка от майсторския клас на Орлин Анастасов
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Леонора Илиева е ученичка от майсторския клас на Орлин Анастасов
Ценителите на класиката се събират в Софийската опера
Премиерата на новия "Риголето" на Верди е на 16 май в Софийската опера от 19 часа. Режисьор е Пламен Карталов, диригент е Борислав Иванов, сценография...
Софийската опера представя прочутия "Реквием" на Верди на 9 април от 19 часа в навечерието на най-големия православен празник Великден. Участват Радос...
Великият Верди
Владимир Стоянов демонстрира класа, каквато малко баритони по света днес притежават
София. Дуелът между титаните Вагнер и Верди в оперното изкуство продължава тази неделя с мегаконцерт в зала 1 на НДК под наслов "Дерби на два века" и...
Сопраното Радостина Николаева беше блестяща като Елизабет де Валоа в "Дон Карлос" на Верди
София. С концерт в две части под наслов „Вагнер, Верди, Дерби на два века" по музика на Рихард Вагнер и Джузепе Верди, Софийската опера в партньорство...
София. Огромно търсене на билети предшестваше „Бал с маски", първият спектакъл от цикъла „Viva Verdi" на Софийската опера и балет, който премина при н...
София. Тринадесет представления на оперните шедьоври от Верди ще влязат в афиша на Софийската опера до края на годината. Класическият маратон е в чест...
Стара Загора. С премиера на "Крал за един ден", малко познатата у нас комична опера на Джузепе Верди, храмът на белкантото в Стара Загора ще отбележи...