Всичко за Верди

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Нов "Риголето" в Операта

Нов "Риголето" в Операта

Премиерата на новия "Риголето" на Верди е на 16 май в Софийската опера от 19 часа. Режисьор е Пламен Карталов, диригент е Борислав Иванов, сценография...

14 май | 5:30
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Маратон за Верди

Маратон за Верди

София. Тринадесет представления на оперните шедьоври от Верди ще влязат в афиша на Софийската опера до края на годината. Класическият маратон е в чест...

10 септември | 21:50
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