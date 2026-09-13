Всичко за Вера Юрова

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Юрова похвали Цацаров

Юрова похвали Цацаров

На прав път сте! - това послание отправи еврокомисарят по правосъдие Вера Юрова на срещата си с главния прокурор Сотир Цацаров в Брюксел. Двамата са р...

05 май | 20:55
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