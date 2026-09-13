Карадайъ разкри медийни манипулации на кръга "Капитал"
Докладът е маскиран като международен, информирани са европейски институции, каза лидерът на ДПС
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Докладът е маскиран като международен, информирани са европейски институции, каза лидерът на ДПС
Министър-председателят Бойко Борисов проведе среща с еврокомисаря по правосъдие, потребители и равенство на половете Вера Юрова, която е на официално...
На прав път сте! - това послание отправи еврокомисарят по правосъдие Вера Юрова на срещата си с главния прокурор Сотир Цацаров в Брюксел. Двамата са р...
Предложенията на прокуратурата за актуализиране на Стратегията за съдебна реформа и произтичащите от това изменения в Закона за съдебната власт ще бъд...