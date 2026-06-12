Почина генералният директор на Авиоотряд 28 Венелин Рачев
След тежко боледуване, вчера вечерта, почина генералният директор на Авиоотряд 28 Венелин Рачев на 48 години, информират от пресцентъра на транспортно...
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След тежко боледуване, вчера вечерта, почина генералният директор на Авиоотряд 28 Венелин Рачев на 48 години, информират от пресцентъра на транспортно...
Генералният директор на Авиоотряд 28 Венелин Рачев почина вчера след тежко боледуване, съобщиха от министерството на транспорта. Венелин Рачев бе на 4...
София. Венелин Рачев е новият изпълнителен директор на „Авиоотряд 28", информира БНР. Рачев заема мястото на подалия вчера оставка Тодор Бояджиев. О...