Всичко за Венцислав Стефанов

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Венци: "Берое" да не е "Реал"

Венци: "Берое" да не е "Реал"

София. "Защо да се плашим от "Берое"? Да не са "Реал" М на финал в Шампионска лига", изцепи се босът на "Славия" Венци Стефанов пред "Стандарт". "Оча...

24 април | 19:40
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