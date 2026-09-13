Венци не спира.Заплаши Бербатов!
Не ми отваряй устата, да не кажа какво знам
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Не ми отваряй устата, да не кажа какво знам
Щяли да загубят и вързано куче
Това коментира босът на Славия
Това каза босът на Славия Венцислав Стефанов
Венцислав Стефанов отново в спор с Данчо Лечков
Това каза президентът на Славия
Шефът на "Славия" Венцислав Стефанов поиска главата на изпълнителния директор на БФС Борислав Попов. Причината за това е шашма в правилото за младите...
Пловдив. Шефовете на Локомотив Пловдив отговори на нападките на президента на Славия Венцеслав Стефанов, който вчера нарече "смърфовете" "селски отбор...
Стара Загора. Скандал се разигра пред съблекалнята на "Славия" след полуфиналния мач срещу "Берое" в Стара Загора. Домакините спечелиха полуфиналния р...
София. "Защо да се плашим от "Берое"? Да не са "Реал" М на финал в Шампионска лига", изцепи се босът на "Славия" Венци Стефанов пред "Стандарт". "Оча...