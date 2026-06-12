Отмениха присъдата на самоубиеца педофил
Варненският окръжен съд отмени със служебен акт присъдата на самоубилия се в края на миналата седмица футболен треньор Венцислав Маринов. Бившият халф...
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Варненският окръжен съд отмени със служебен акт присъдата на самоубилия се в края на миналата седмица футболен треньор Венцислав Маринов. Бившият халф...
Магистратите потвърдиха присъдата от 3 години условно, преди да разберат, че вече е мъртъв Бивш треньор в детско-юношеската школа на ПФК "Черно море"...