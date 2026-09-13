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За това съобщи дъщеря му Зоя Деянова
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За това съобщи дъщеря му Зоя Деянова
Преди година и половина лидерът на партията Волен Сидеров настоя за провеждането на референдум за излизане на България от НАТО
37 денонощия прекарал бившият премиер във въздуха
София. Бившите управляващи са изяждали килограми ядки докато летели с „Авиоотряд 28". За това съобщи председателят на Временната анкетна комисия за „А...
София. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново не се яви за изслушване във Временната анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства...
София. Бившият вече директор на Авиоотряд 28 кап. Пенчо Пенчев ще бъде разпитван от депутати в парламента. Комисията, която разследва полетите на експ...
София. Временната парламентарна комисия за „Авиоотряд 28" откри „екзотични маршрути" в справката с полети, изпратена от държавната структура до депута...
София. Час полет с правителствения самолет струва 2500 долара. Това разкри в студиото на ТВ7 депутатът от "Атака" Венцислав Лаков. "Всичко може да е...