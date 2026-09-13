Роналдо каза "да", но милиардът не мина под венчило
Първо договора, после вричането
Следете всички новини, анализи и коментари за Венчило. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Първо договора, после вричането
Жени се за неин колега
Кои са ВИП гостите на сватбата
Джина е по-голямото дете на Корина и Михаел
Сватбата на Филип и Нина Флор събра кралски особи в Атина
Волен Сидеров ще мине под венчило със своята приятелка и съпартийка Деница Гаджева. Това стана ясно от негово изказване в кулоарите на парламента. Ли...
Ню Йорк. 83-годишният Джордж Сорос мина под венчило за трети път. Милиардерът се врече във вярност в Ню Йорк на неговата избраница Тамико Болтън, коят...
Никол Шерцингер и Люис Хамилтън вероятно са сгодени, гръмнаха американски медии. Според запознати състезателят най-накрая се е решил на голямата крачк...
Младоженците вече обзавеждат апартамента си в Лондон
Даниела Янков, бившата жена на Андрей, която очаква първото си дете, се врекла на половинката си Стефан Бузурович и в църква. Младоженците пристигнали...
Открила любовта на живота си сега и му се врекла във вечна вярност