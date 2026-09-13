Студент пътува с колело от Шотландия за Гърция
Гръцки студент в Шотландия не бе спрян дори от коронавируса да се прибере до собствената си страна.
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Гръцки студент в Шотландия не бе спрян дори от коронавируса да се прибере до собствената си страна.
Той е между велосипед и тротинетка
Пазарджик. Велосипедист е починал в резултат на тежък пътен инцидент, съобщиха от ОД на МВР в Пазарджик. Катастрофата е станала всъбота около 2...
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