Велоорганизации се обединиха в единна мрежа
София. Над 17 велоорганизации в България се обединяват в една обща мрежа, в резултат на реализиран проект от Сдружение "Велоеволюция". В рамките на пр...
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София. Над 17 велоорганизации в България се обединяват в една обща мрежа, в резултат на реализиран проект от Сдружение "Велоеволюция". В рамките на пр...
София. По случай Световния ден за ходене на работа с колело в столицата ще се проведе велошествие, организирано от сдружение „Велоеволюция". Сдружение...
София. Като няма сняг, Дядо Коледа трябва да пристигне в страната по някакъв друг начин и без шейна. Въпреки че е рано, белобрадият старец и неговите...
Холандският посланик и кметът на Момчилград повеждат велосипедисти
Велосипедисти си искат алеите