Рецидивист с 8 присъди смазал от бой д-р Джонева
Хасково иска линч за 35-годишния Йордан, грозят го 15 г. затвор "Нагло и цинично! Линч!" - тези мнения се чуха сред хасковската общественост само час...
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Хасково иска линч за 35-годишния Йордан, грозят го 15 г. затвор "Нагло и цинично! Линч!" - тези мнения се чуха сред хасковската общественост само час...