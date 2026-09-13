Боляри тестваха ксероксите за изборите
Велико Търново. 418 копирни машини получиха всички общини във великотърновска област във връзка с предсрочните избори на 12 май. Мултифункционалните у...
Следете всички новини, анализи и коментари за Велико Търново. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Велико Търново. 418 копирни машини получиха всички общини във великотърновска област във връзка с предсрочните избори на 12 май. Мултифункционалните у...
"Хемус" да минава през Велико Търново, иска кметът
Велико Търново. Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов поиска от министър-председателя Марин Райков трасето на магистрала „Хемус" да мине възмож...
Търновският кмет договори по-оперативна работа по ремонти и реставрации в старата част
Велико Търново. Специален софтуер, който позволява всички граждани да обозначат на интерактивна карта местата, които ще бъдат почистени в кампанията...
Велико Търново. За десети пореден път царете на туризма се събират в старата столица от 18 до 20 април. Международно туристическо изложение „Културен...
Велико Търново. Позитивна кампания и четири депутатски мандата в района е целта, която си поставят от ГЕРБ Велико Търново. „Ние няма да хулим никого,...