Велики понеделник поставя началото на Страстната седмица
Ден за пречистване, покаяние и духовна подготовка преди Великден
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Ден за пречистване, покаяние и духовна подготовка преди Великден
Всяка дама, която иска да е красива дълго време, може да измие лицето си с вода, в която е престоял златен накит
Тя е посветена на възпоменанията за последните дни от земния живот на християнския спасител Иисус Христос
Започва Страстната седмица - последната от живота на Исус Христос
Иисус изгонва търговците от храма
След Цветница започва Страстната седмица. Тогава Спасителят изкупва човешките грехове чрез саможертвата си.Всяка година православните християни очаква...