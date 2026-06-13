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Започва Страстната седмица

Започва Страстната седмица

След Цветница започва Страстната седмица. Тогава Спасителят изкупва човешките грехове чрез саможертвата си.Всяка година православните християни очаква...

06 април | 7:05
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