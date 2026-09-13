Разпятие от светлина за победата на Константин
Царица Елена е първият археолог, открила светинята в Йерусалим
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Царица Елена е първият археолог, открила светинята в Йерусалим
Всяка година в нощта срещу 14 септември - Кръстовден - хиляди поклонници от цялата страна преспиват под открито небе в местността "Кръстова гора" до р...
Не прекалявайте с яйцата по Великден, и 2 на ден са много
София. В усилени репетиции минават дните на двама талантливи мъже - Михаил Билалов и Георги Стайков. Актьорите, които дълго живяха в чужбина и се завъ...
Колежката им Яна Акимова отпраши за Великден в Египет
„Пътна полиция” взима засилени мерки по пътищата във връзка с големия трафик по Великденските празници. Освен в сряда, на Велики четвъртък се очаква в...