Завърши второто издание на пролетната Зооваканция в Зоопарк Стара Загора
От днес стартира и Великденската работилничка, организирана за първи път в зооградионата
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От днес стартира и Великденската работилничка, организирана за първи път в зооградионата
Работилничката предлага чудесна възможност за малки и големи да съчетаят творчество и забавление