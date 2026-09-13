Дядо Сионий дари ценен експонат на Музея на коня в Тракийския университет
Велички епископ Сионий – игумен на Бачковския манастир гостува на Тракийски университет – Стара Загора, по покана на ректора проф. Добри Ярков
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Велички епископ Сионий – игумен на Бачковския манастир гостува на Тракийски университет – Стара Загора, по покана на ректора проф. Добри Ярков
Новият игумен получи жезъла на Светата обител
Днес той бе въдворен като игумен на Светата обител.
Велички епископ Сионий,игумен на Троянския манастир Днес нашата Света църква преживява време на истинско обновление. Новите митрополитски назначения...