Цвети срещу Серина в Мелбърн
Българката обърна Дона Векич в мач от втория кръг на турнира
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Българката обърна Дона Векич в мач от втория кръг на турнира
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