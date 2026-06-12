Присадов 35-и на Световното, Попов отпада след малшанс
Силен ден в гигантския слалом от Световното първенство във Вейл и Бийвър Крийк имаха българските алпийци. Стефан Присадов (на снимката), който кара съ...
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Силен ден в гигантския слалом от Световното първенство във Вейл и Бийвър Крийк имаха българските алпийци. Стефан Присадов (на снимката), който кара съ...
Легенди в ските събраха 200 000 долара за деца Ски курорт номер 1 на България Банско се представи силно в благотворителното състезание по ски от прог...