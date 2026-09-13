Мрачен сценари за наш град. Ще бъде залят ако...
Тези песимистични хипотези са част от официалните оценки, заложени в Плана за защита на населението
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Тези песимистични хипотези са част от официалните оценки, заложени в Плана за защита на населението
Река Въча едва не погълна рибари
На 167 км. от София
Намира се до с.Равногор
Инцидентът е станал в района между село Михалково и стената на язовира
Проектът "Въча" добива все по-сериозна важност за Пловдив и региона
Бившият й Владо остава в ареста, момичето скъсало с него преди месеци
Пловдив. Млад мъж е заподозрян за смъртта на 19-годишно момиче. Трупът е открит в коритото на река Въча край Кадиево в четвъртък. Установена е и самол...