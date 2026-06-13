Зуека в капан. Спретнаха му номер
Вече близо 2 години артистът не живее в България
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Вече близо 2 години артистът не живее в България
Ако „Господари на ефира“ се върнат на екран, той може и да се прибере, казва Джуди Халваджиян
Цяла година не бях виждал майка си заради пандемията, споделя актьорът художник
Васил Василев веднага рекламирал колегата си пред братята Халваджиян
Целунат съм от Господа, щастлив човек съм, казва актьорът художник
Не съм оптимист, въпреки че България няма да се свърши – тук и навън сме 12 милиона, казва прочутият актьор